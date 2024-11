„Darf ich vorstellen: Fayble.“ Im April 2022 wurde für Amira Aly (damals noch Pocher) „ein Traum wahr“, wie sie schrieb. Jetzt ist die gebürtige Kärntnerin offenbar aus dem Beauty- und Lifestyle-Unternehmen raus. Ihr Ex-Mann, Comedian Oliver Pocher teilte in einem Video auf Instagram mit, dass Amira die Fayble-Bühne verlassen habe. Er wird das Unternehmen, das UV-Nagellack und Raumdüfte verkauft, ohne sie weiterführen.

„Kein Beauty-Experte“

„Deswegen haben wir auch ein paar kleine Änderungen im Shop vorgenommen. Wer will schon ständig das Gesicht seiner Ex sehen. Ich jedenfalls nicht“, so der 46-Jährige gewohnt bissig. Pocher muss jedoch eingestehen, dass er kein Beauty-Experte ist. Daher habe er sich professionelle Hilfe geholt. Und zwar in der Person von Sandy Meyer-Wölden, ebenfalls Ex-Frau des Comedian. „Fayble - frisch recycelt“, spielt Pocher auf seinen Podcast (Die Pochers - frisch recycelt) an, in dem er ebenfalls die eine Ex durch die andere Ex ersetzt hat: „Das hat ja auch schon da gut funktioniert.“

Aly hat sich zu ihrem „Fayble“-Aus bisher nicht geäußert. Im Sommer 2023 wurde das Liebes-Aus der Pochers öffentlich, seit vergangenem Juli sind die beiden - sie haben zwei gemeinsame Söhne - offiziell geschieden. Amira hat ihren Mädchennamen wieder angenommen und lebt in einer Beziehung mit Fernsehmoderator Christian Düren.