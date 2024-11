Im September ging es in Passau los. Das Finale der Bergbauernbuam-Tour 2024 ging nun ebenfalls in Deutschland über die Bühne. Der Kärntner Schlagerstar Melissa Naschenweng rockte Samstagabend die Olympiahalle in München. Hinter ihr lagen etliche Konzerte in Österreich und Deutschland. Doch der Auftritt am Samstag stand offenbar an der Kippe.

Denn der Schlagerstar war nach dem Konzert in Innsbruck am Donnerstag krank geworden. „Rettung auf den letzten paar Metern vor dem Finale. Wir haben auf ein Wunder gehofft. Und ja, Wunder gibt es immer wieder“, postete Naschenweng am Sonntag nach dem Auftritt.

© Melissa Naschenweng/Instagram

In einem kurzen Video auf Instagram ist zu sehen, dass die Kärntnerin sogar eine Infusion bekam: „Danke an die spitzen Ärzte, die diesen Tourabschluss ermöglicht haben.“ Auf der Bühne ließ sich die 34-Jährige nichts anmerken und lieferte eine Show voller Power und Spaß ab. Zu hören waren auch schon einige Titel ihres neuen Albums „Alpenbarbie“, das am 10. Jänner 2025 erscheint.