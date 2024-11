Schon gehört? Bella Italia kann man jetzt vom Urlaub mit nach Hause nehmen – in der Dose. Darin befindet aber nicht etwa ein köstliches Sugo Arrabbiata. Der Inhalt ist Luft. Ja, Sie haben richtig gelesen. Ein findiger Unternehmer verkauft „authentische Luft“ vom Comer See in Italien als Souvenir an zahlungswillige Touristen. 400 Milliliter kosten satte 9,90 Euro. Da bleibt einem ja fast die Luft weg!

Riesiges Resort wird aus dem Boden gestampft

Eine 49.000 Quadratmeter große Baustelle befindet sich derzeit im kroatischen Badeort Poreč. Valamar baut dort ein Luxus-Resort um 139 Millionen Euro. Die Eröffnung ist Anfang 2026 geplant. Corona hatte das Projekt einst gestoppt.

Oberitalienische Adria-Strände sind jetzt winterfit

Um den Strand vor den Stürmen im Herbst und im Winter zu schützen, wurden mit Bulldozern künstliche Dünen gebaut. Ein spektakuläres Video von den Arbeiten gibt es aus Jesolo.

Erdbeben bei Rijeka war deutlich zu spüren

Mittwochvormittag bebte bei Rijeka in Kroatien und auf der Adria-Halbinsel Istrien die Erde. Einwohner berichteten von schwankenden Schränken und Gegenständen, die aus Regalen fielen.

So umfahren Sie den neuen Stau nach Grado

Exklusiv vorab: Autor Stefan Maiwald lebt seit vielen Jahren auf seiner Lieblingsinsel und schreibt für die Kleine Zeitung regelmäßig über den Alltag in Grado. Diesmal warnt er vor einer neuen Baustelle und hat einen Tipp, wie man sie am besten umfahren kann.

Robbie Williams kommt nach Triest

Im Rocco-Stadion in Triest findet am 17. Juli das einzige Italien-Konzert 2025 von Robbie Williams statt. Ab sofort können Fans auf mehreren Plattformen versuchen, Tickets zu ergattern.

Wo echte Venezianer essen gehen

.Autor Wolfgang Salomon liefert kulinarische Tipps aus Venedig. Er ist dafür durch die Lagunenstadt spaziert und hat von Einheimischen die venezianischen Top-Genussadressen zeigen lassen. Authentische Pastagerichte durften dabei ebenso nicht fehlen wie schmackhafte Risotti.

Ein Geheimtipp zwischen Rom und Neapel

Rom, die Ewige Stadt, zieht jedes Jahr Millionen von Touristen an. Fast unbemerkt von ausländischen Besuchern liegt südlich davon die Region Latium. Harald Hofer hat sich mit dem neuen Nightjet der ÖBB auf eine Entdeckungsreise abseits des „Overtourism“ begeben. Dorthin, wo die Menschen ihre Eigenheiten pflegen.