Was hat eine Bucht in Kroatien mit Adolf Hitlers Badewanne zu tun? Die Antwort läuft im Kino. Der sehenswerte Film „Die Fotografin“ erzählt die wahre Geschichte von Lee Miller. Sie war eine der ersten Kriegsberichterstatterinnen und ließ sich 1945 in Adolf Hitlers Badewanne ablichten. Gedreht wurde „Die Fotografin“ - die Hauptrolle spielt Kate Winslet - u. a. in der Bucht von Kupari in Kroatien, wo mein Kollege Helmuth Weichselbraun und ich 2022 zufällig Zeugen der Dreharbeiten waren.

Kate Winslet haben wir leider nicht getroffen, dafür aber viele andere nicht minder spektakuläre Fotomotive. Schauen Sie sich das an! Und den Film auch.

Schloss Miramare auf dem Weg zum Lego-Bausatz

Ein 15-jähriger Italiener hatte die Idee, das legendäre Schloss Miramare bei Triest als Vorlage für ein Lego-Set zu nehmen. Das Unternehmen lässt derzeit User auf seiner Webseite über die Idee abstimmen. Zur Realisierung fehlen aber noch 8000 Stimmen, weshalb nun sogar Massimiliano Fedriga, der Regionspräsident von Friaul-Julisch Venetien, für die Aktion wirbt.

Uralter Goldschatz wird noch immer gesucht

Exklusiv vorab: Autor Stefan Maiwald lebt seit vielen Jahren auf seiner Lieblingsinsel und schreibt für die Kleine Zeitung regelmäßig über den Alltag in Grado. Diesmal berichtet er über die Suche nach einem sagenumwobenen Goldschatz.

Touristiker und „Jesolo Magazin“ begraben Kriegsbeil

Auf ein Unwetter im September folgte im oberitalienischen Badeort Jesolo ein regelrechter Sturm der Entrüstung. Der Präsident der Hoteliersvereinigung hatte dem Betreiber der Facebook-Seite „Jesolo Magazin“ mit einer Klage gedroht. Dessen Unwettervideos würden die Stadt in ein schlechtes Licht rücken. Nun haben sich die Kontrahenten getroffen und Frieden geschlossen.

Ljubljana, die unbekannte Hauptstadt von nebenan

Wer glaubt, die slowenische Hauptstadt in ein paar Stunden erkunden zu können, tut Ljubljana unrecht. Wir haben für Sie die besten Tipps mit Tiefgang von „Profi“ Georges Desrues, der gemeinsam mit Erich Bernard im Styria-Verlag das Buch „Ljubljana für Fortgeschrittene“ veröffentlicht hat.

Luxuszug hat auch einen Sternekoch an Bord

Im Frühjahr 2025 soll der „La Dolce Vita Orient Express“ in Italien Fahrt aufnehmen. Die Passagiere werden dann standesgemäß von einem Drei-Sterne-Koch versorgt. Die Preise beginnen bei 3500 Euro - pro Person!

Die letzten Gäste zündeten Phosphorbomben

Einst exklusiver Ferienort, jetzt touristische Geisterstadt: In der malerischen Bucht von Kupari in Kroatien hat kein Hotel den Kroatienkrieg „überlebt“. Die spektakulären Ruinen sind frei zugänglich und dienen manchmal sogar als Kulisse für Filmproduktionen.