Triest profiliert sich immer mehr als starker Kreuzfahrthafen im Mittelmeerraum. Am vergangenen Wochenende wurde die Schwelle einer halben Million Kreuzfahrtpassagiere übertroffen, die in der Stadt in diesem Jahr Halt gemacht haben, teilte die Hafenbehörde mit. Das sind um fünf Prozent mehr im Vergleich zu den 476.641 Kreuzfahrtpassagieren im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

„Wichtiges Ergebnis“

„Die Hafenbehörde möchte sich bei all jenen bedanken, die zum Erreichen dieses wichtigen Ergebnisses beigetragen haben, das Triest als Reiseziel stärkt, Arbeitsplätze schafft und die den Passagieren gewidmeten Dienstleistungen aufwertet“, hieß es in einer Mitteilung des Hafens.

Auch im zentralen Adria-Raum wächst die Zahl der Kreuzfahrtpassagiere. Im Hafen von Ancona wurden 104.419 Passagiere gezählt, was einem Plus von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.