Am Montag gegen 20 Uhr lenkte ein 53-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land seinen Pkw auf der St. Pauler Landesstraße (L 135) von St. Paul kommend in Richtung St. Andrä, Bezirk Wolfsberg. In einer Zufahrt wollte der Mann wenden, lenkte dabei rückwärts in eine Böschung und blieb seitlich im Böschungsgraben hängen.

Das Fahrzeug musste von einer Abschleppfirma aus dem Graben gezogen werden. Bei dem Unfall wurde der 53-Jährige nicht verletzt. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest verlief positiv. Der Mann wird angezeigt.