Für mehrere Stunden war am Montagnachmittag der Südring in Klagenfurt gesperrt. Grund dafür war ein folgenschwerer Unfall. Ein Fußgänger wurde von einem Lkw erfasst und dabei schwer verletzt. Zurzeit dauern die Erhebungen noch an. Die Unfallursache ist unbekannt.

Erst am Samstagabend ist es in Völkermarkt zu einem tragischen Unfall gekommen. Eine 88 Jahre alte Frau wurde von einem Pkw angefahren und ist daraufhin im Klinikum Klagenfurt verstorben.