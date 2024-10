Auf der Infineon-Straße in Fahrtrichtung Bruno-Kreisky-Straße kam in einer Rechtskurve in der Nacht auf Samstag ein 17-jähriger Pkw-Lenker von der Straße ab. Mit an Bord waren vier Mitfahrer im Alter von 16, 18 und 20 Jahren. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Zwei der Insassen konnten sich selbstständig befreien, die beiden anderen nicht. Einer konnte von einem eintreffenden Polizisten aus dem Wagen geholt werden, der Fahrer musste von der Hauptfeuerwache Villach und der FF Perau befreit werden.

Alle vier jungen Männer wurden beim Unfall verletzt und mussten ins LKH Villach gebracht werden. Der Lenker des Fahrzeugs war nicht alkoholisiert.