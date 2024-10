Dramatischer Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Oberkärnten: Gegen 20.40 Uhr kam ein 58 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau auf der Rückfahrt von der Jagd mit seinem Pkw aufgrund des vorherrschenden Nebels und leichten Nieselregens auf einer Forststraße in der Gemeinde Trebesing von der Fahrbahn ab - er befand sich zu diesem Zeitpunkt auf rund 1700 Meter Seehöhe.

200 Meter tief abgestürzt

Der Pkw stürzte deshalb, sich mehrmals überschlagend, über steiles Gelände ab und kam etwa 200 Meter unterhalb der Forststraße zum Stillstand. Der Mann konnte sich noch selbst aus dem Fahrzeug befreien und die Rettungskette in Gang setzen. Er wurde von der Rettung mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht. Das schwer beschädigte Fahrzeug wird bei Tageslicht geborgen werden. Im Einsatz standen rund 50 Kräfte der umliegenden Feuerwehren.