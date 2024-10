„Nach wenigen Wochen ist das Glücksgefühl wahrscheinlich wieder verschwunden, es flacht allmählich wieder ab.“ So die Prognose von Theresa Lahousen-Luxenberger, Psychiatrie-Abteilungsleiterin am Klinikum Klagenfurt, für den Unterkärntner Lottogewinner. Gemeldet hat sich die Person zwar noch nicht, mit 10,9 Millionen Euro räumte er oder sie immerhin den drittgrößten Gewinn in der Geschichte ab.