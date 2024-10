Bei der Ziehung von „Lotto 6 aus 45“ wurde am Mittwochabend der dritthöchste Lotto-Gewinn aller Zeiten ausgespielt. Ein Kärntner oder eine Kärntnerin ist nun um rund 10,9 Millionen Euro reicher: Der Erfolg wurde per Quicktipp erzielt, der Computer in einer Annahmestelle in Unterkärnten platzierte die „sechs Richtigen“. Es war der fünfte Siebenfachjackpot in der 38-jährigen Geschichte in Österreich. Sie alle wurden in den letzten sechs Jahren ausgelost.

Mit 8,1 Millionen abgegebenen Tipps die Erwartungen der Österreichischen Lotterien übertroffen, was die Sechser-Gewinnsumme auf exakt 10.887.160,80 Euro steigen ließ.

Die „sechs Richtigen“

Bei der Ziehung von „Lotto 6 aus 45“ am Mittwoch, dem 16. Oktober 2024 wurden laut der Österreichischen Lotterien folgende Gewinnzahlen gezogen (alle Angaben ohne Gewähr): 03 12 30 41 42 45. Die Zusatzzahl lautet 33.

Die Gewinnzahlen der LottoPlus Ziehung vom Mittwoch, dem 16. Oktober 2024 lauten (alle Angaben ohne Gewähr): 04 12 21 23 31 42.

Die Joker Zahl vom Mittwoch, dem 16. Oktober 2024 lautet (alle Angaben ohne Gewähr): 2 0 5 5 8 8.