Eine Steirerin oder ein Steirer konnte erst vor dreieinhalb Wochen jubeln – sie oder er hat den erst vierten Siebenfach-Jackpot in der Geschichte der Österreichischen Lotterien gewonnen. Die exakt 11.152.282,90 Euro waren die zweithöchste Summe, die ein Solo-Sechser in der 38-jährigen Lotto-Geschichte je erzielt hat. Der Gewinn ging damals auf einen Quick-Tipp und zwölf Tipps zurück, wobei der sechste Tipp der Spielerin oder dem Spieler besonders Glück brachte.

An diesem Mittwoch, 16. Oktober, geht es um ähnlich viel Geld – wieder locken fast 11 Millionen Euro, wie die Lotterien bekanntgeben. Exakt sind mindestens 10,5 Millionen Euro im Topf. Sollte es neuerlich einen Solo-Sieger geben, hätte er wohl den dritthöchsten Lottogewinn in Österreich in der Tasche. Sowieso ist es erst der fünfte Siebenfach-Jackpot, in Österreich. Sie alle wurden in den letzten sechs Jahren ausgelost.

Doch das ist nicht die einzige beachtliche Zahl rund um „6 aus 45“. Hier sind elf weitere Fakten:

11 Lotto-Millionen, 11 kuriose Fakten

Die Zahlen 3 und 43 wurden jeweils 489 Mal gezogen – laut den Häufigkeitsstatistiken der Lotterien kam keine Zahl öfter zum Zug. Die Zahlen 2 und 21 wurden bisher „nur“ 382 Mal gezogen. Das ist der letzte Platz in der Statistik. Die Kombination aus 12, 30, 32, 34, 37 und 43 wurde zweimal in der 38-jährigen Geschichte von Lotto 6 aus 45 gezogen. Am 24. Juli 2024 und am 22. Jänner 2014. Keine andere Zahlenkombination fand jemals eine Wiederholung. Der erste Jackpot vom 7. September 1986 betrug 3,6 Millionen Schilling, umgerechnet etwa 261.000 Euro. 2018 wurde der bisher höchste Einzelgewinn in der Lotto-Geschichte mit 14,9 Millionen Euro erzielt. Die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6 wurden schon mehrmals von vielen Spielerinnen und Spielern getippt, aber bisher noch nie gezogen. Am 10. Oktober 2015 gab es die Rekordzahl von 61 Spielern, die den Fünfer mit Zusatzzahl trafen – es war die höchste Anzahl von Gewinnern innerhalb eines Rangs. Aber: 23 Gewinner teilten sich am 21. Mai 1989 den Sechser. Als Erklärung führten die Lotterien an, dass alle gezogenen Zahlen gerade waren. Auch das kommt kaum vor. Die höchste Summe, die je bei einer Ziehung erzielt wurde, betrug 249. Im Jahr 1995 gab es insgesamt 15 Ziehungen in Folge ohne Jackpot-Gewinner, was zu einem rekordverdächtigen Millionengewinn führte. Am 14. September 2003 war der Fünfer mit Zusatzzahl mehr wert als die sechs Richtigen. Grund dafür war die Kombination aus 9, 11, 14, 24, 28 und 44, die 14 Spielerinnen und Spieler je rund 63.000 Euro bescherte, während die beiden Fünfer mit Zusatzzahl je rund 84.000 Euro erhielten.

Straßenumfrage: Wie reagieren Sie auf einen Lottogewinn?