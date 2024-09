Am Sonntagabend ist mit einem Wettschein der vierte Lotto-Siebenfachjackpot in 38 Jahren geknackt worden. Mehr als 11,1 Millionen Euro gehen an einen Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus der Steiermark, wie die Österreichischen Lotterien mitteilten. Es handle sich um den zweithöchsten jemals erzielten Lotto-Gewinn in Österreich. Der Erfolg sei per Quicktipp erzielt worden, ein Computer platzierte die sechs richtigen Zahlen: 15, 19, 32, 37, 39 und 40.

Für die Ziehung am Sonntag seien insgesamt 8,6 Millionen Tipps abgegeben worden, was die Gewinnsumme auf mehr als 11 Millionen Euro steigen ließ. Der richtige Tipp sei in einer Annahmestelle in der Südsteiermark abgegeben worden.