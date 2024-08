Der Lotto-Jackpot wurde am Mittwoch erneut geknackt. 1,2 Millionen Euro gehen in die Steiermark, auch ein LottoPlus-Sechser wurde von einem Steirer ertippt.

Bei der Ziehung von Lotto 6 aus 45 am Mittwoch wurde der Jackpot erneut geknackt - und es gab einen Millionengewinn, der in die Steiermark geht. Der glückliche Gewinner gab einen Quicktipp ab und darf sich in Kürze über 1,2 Millionen Euro auf seinem Konto freuen.

Hier finden Sie alle Zahlen der aktuellen Ziehung.

Die richtigen Zahlen für den LottoPlus-Sechser wurden ebenfalls in der Steiermark aufgegeben - und auch hier ist das Glück einem Quicktipp zu verdanken, für den es nun 187.653,60 Euro gibt.