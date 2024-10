Zum zweiten Mal innerhalb von vier Wochen gab es einen Siebenfach-Jackpot bei „Lotto 6 aus 45“. Mittwochabend ging es im prall gefüllten Jackpot um 10,9 Millionen Euro, den dritthöchsten Lotto-Gewinn aller Zeiten. Ein Kärntner oder eine Kärntnerin ist nun um rund 10,9 Millionen Euro reicher:

Wie der Kleinen Zeitung bestätigt wurde, geht der Gewinn des Solo-Sechsers nach Kärnten: „Der sechste seiner oder ihrer acht Quicktipps wird das Leben einer Kärntnerin oder eines Kärntners für immer verändern und bringt exakt 10.887.160,80 Euro ein“, sagt Günter Engelhart, Sprecher der Österreichischen Lotterien. Der Computer in einer Annahmestelle in Unterkärnten platzierte die „sechs Richtigen“.

Mit 8,1 Millionen abgegebenen Tipps wurden die Erwartungen der Österreichischen Lotterien übertroffen, was die Sechser-Gewinnsumme auf exakt 10.887.160,80 Euro steigen ließ. Es war der fünfte Siebenfachjackpot in der 38-jährigen Geschichte in Österreich. Sie alle wurden in den letzten sechs Jahren ausgelost.

Die „sechs Richtigen“

Bei der Ziehung von „Lotto 6 aus 45“ am Mittwoch, dem 16. Oktober 2024 wurden laut der Österreichischen Lotterien folgende Gewinnzahlen gezogen (alle Angaben ohne Gewähr): 03 12 30 41 42 45. Die Zusatzzahl lautet 33. Die Gewinnzahlen der LottoPlus Ziehung vom Mittwoch, dem 16. Oktober 2024 lauten (alle Angaben ohne Gewähr): 04 12 21 23 31 42. Die Joker-Zahl vom Mittwoch, dem 16. Oktober 2024 lautet (alle Angaben ohne Gewähr): 2 0 5 5 8 8.