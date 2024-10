Eine Kärntnerin oder ein Kärntner hat derzeit viel Grund zur Freude: Sie oder er knackte den Siebenfach-Jackpot im Lotto und ist damit um 10,9 Millionen Euro reicher. So viel Geld gewann Callie Rogers vor 21 Jahren zwar nicht, dennoch ging die damals 16-Jährige als jüngste Lottogewinnerin in die Geschichte Englands ein. Das Glück hielt jedoch nicht lange an: Rogers kaufte sich von den 1,8 Millionen Pfund (rund 2,1 Millionen Euro) laut Medienberichten ein Haus und ein Auto, gab das Geld für Kleidung (300.000 Pfund) sowie Schönheitsoperationen (18.000 Pfund) aus - und eine sehr große Summe soll sie an Familie und Freunde verschenkt haben.

Bereits neun Jahre nach dem Gewinn war sie ihn auch wieder los. Damals sagte sie in einem Interview: „Du bist erst 16, mit all dieser Verantwortung. In diesem Alter kann man den besten Rat überhaupt bekommen, ist aber nicht in der Lage zuzuhören. Ich war zu jung. Über Nacht wurde ich vom unbeschwerten Kind zum Erwachsenen.“ In den Jahren nach dem Gewinn kämpfte sie auch mit Depressionen, Drogen und fühlte sich aufgrund von Vertrauensproblemen von den engsten Menschen in ihrem Leben isoliert.

Mittlerweile steht Rogers wieder in den Schlagzeilen, diesmal jedoch aufgrund positiver Nachrichten. Sie hat ihr Leben mittlerweile wieder in den Griff bekommen, ist Mutter von fünf Kindern, lebt auch in einer Beziehung und postet auf Facebook regelmäßig Bilder aus ihrem Leben. Nur eines bedauert die Britin: Bei einem ihrer Kinder sei Zerebralparese diagnostiziert worden und sie könne ihm nun nicht alles, was gut für ihn oder seine Gesundheit wäre, erfüllen. „Ich bedaure einzig und allein, dass das Geld für Blake nicht da ist. Er liebt Sinnesstimulation. Wenn ich das Geld hätte, würde ich ihm den größten Sinnesraum schenken, den man kaufen kann“, erklärte sie im November 2023 in einem Interview.

Aktuell macht sie laut deutscher Bild-Zeitung eine Ausbildung zur Krankenpflege. „Obwohl ich alles verloren habe, habe ich meinen Frieden gefunden.“