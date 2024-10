Der Lotto-Jackpot, den sich ein Kärntner am Mittwoch holte, war groß, wie selten zuvor. Fast elf Millionen Euro sicherte sich eine Spielteilnehmerin oder ein Spielteilnehmer via Quick-Tip. Während sich in Unterkärnten - der Bezirk, in dem der Schein gekauft wurde, ist nicht bekannt - also jemand freut, ärgert sich eine andere Kärntnerin beziehungsweise Kärntner wohl gewaltig. Denn sie oder er hatte die richtigen Zahlen für den Joker am Schein - kreuzte aber „Nein“ statt „Ja“ an. Das sicherte einem Vorarlberger einen Solo-Gewinn. Dieser schlägt sich mit rund 337.700 Euro zu Buche.