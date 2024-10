Bei der Herbstsponsion des Studiengangs Gesundheits- und Krankenpflege am Campus der Fachhochschule (FH) Kärnten in Spittal bekamen 81 Studierende am Donnerstagnachmittag feierlich ihre Diplome überreicht – eigentlich ein besonderer Tag der Freude, allerdings wurde die Veranstaltung von einem medizinischen Notfall überschattet.