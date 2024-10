Gleich drei durch Drogen oder Alkohol beeinträchtigte Verkehrsteilnehmer wurden am Mittwoch und am Donnerstag von der Polizei aus dem Verkehr gezogen:

Am Mittwoch gegen 10 Uhr wurden auf der Südautobahn bei Arnoldstein Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei fiel Beamten der Autobahnpolizei Villach die unsichere Fahrweise eines Verkehrsteilnehmers auf. Er wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen, dabei stellten die Beamten eindeutige Symptome einer Beeinträchtigung durch Suchtmittel fest. Ein Urintest schlug auf mehrere Substanzen an. Der Führerschein, den der 35-jährige Lenker vorwies, war ungültig und wurde ihm entzogen, die Weiterfahrt untersagt. Er wird angezeigt.

Falsche Dokumente

Damit war der Arbeitstag für die Autobahnpolizei Villach nicht vorbei: Kurz vor Mitternacht hielt sie im Bereich Villach, Ossiacher Zeile, einen 30-jährigen Pkw-Lenker aus Villach an. Auch bei ihm verlief ein Urintest positiv. Der Lenker war nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins, sondern wies sich mit einer Lenkerberechtigung und einer E-Card einer anderen Person aus. Die Dokumente wurden sichergestellt und dem rechtmäßigen Besitzer ausgefolgt. Eine Anzeige folgt.

Mit Wrack auf der Flucht

Vier Stunden später wurde eine Streife der API Klagenfurt aufgrund einer ECall-Auslösung (automatisches Notruf-System in KFZ) zu einer Unfallstelle auf der Südautobahn, Höhe Techelsberg, gerufen. Während der Zufahrt teilte die Landesleitzentrale mit, dass das betreffende Fahrzeug die Unfallstelle verlassen hätte und in Richtung Velden unterwegs sei. An der Unfallstelle wurden lediglich ein beschädigter Leitpflock sowie ein Kennzeichen gefunden. Dann wurde das beschädigte Fahrzeug auf der B83 Kärntner Straße in Höhe Kreisverkehr Velden West wahrgenommen und in diesem Bereich von Beamten der Polizeiinspektion Velden angehalten.

Führerschein abgenommen

Der 31-jährige Lenker aus dem Bezirk Wolfsberg verweigerte einen Alkotest. „Es konnten jedoch deutliche Alkoholisierungsmerkmale festgestellt werden. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle vorläufig abgenommen“, teilt die Polizei mit. Das Fahrzeug war rundum beschädigt, nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Zuge der Erhebungen wurde festgestellt, dass der Lenker bereits gegen 2 Uhr im Bezirk Völkermarkt einen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht verursacht hatte. Auch er wird angezeigt.