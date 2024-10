Wilde Szenen spielten sich am frühen Mittwochabend in der St. Jakober Straße in Klagenfurt ab: Ein Mopedlenker (16) verlor während der Fahrt sein Kennzeichen. Das brachte einen Pkw-Lenker (21) so in Rage, dass dieser versuchte, den Burschen von der Straße zu drängen oder zu Sturz zu bringen.

Nachdem der 16-Jährige einen Unfall verhindern konnte und anhielt, gerieten der Moped- und der Pkw-Lenker in Streit über den Zustand des Mopeds. Schließlich wurde die Polizei verständigt.

Bursche mischte sich ein

Als die Beamten den Streit auflösten, bedrohte ein 16-jähriger Klagenfurter, der plötzlich am Ort des Geschehens aufgetaucht war und den 21-Jährigen kennt, den Mopedlenker im Beisein der Beamten. Beide werden angezeigt.