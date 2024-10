Wegen Körperverletzung, fortgesetzter Gewaltausübung und Verstößen gegen das Suchtmittelgesetz wurde ein 19-Jähriger aus Bleiburg am Dienstagabend angezeigt.

Dessen Freundin (18) beschuldigt ihn, mehrere strafrechtliche Delikte begangen zu haben. Mehrere Streifen der Polizei wurden daher am Dienstag gegen 22 Uhr zu einem Mehrparteienhaus in Bleiburg beordert, wo der 19-Jährige wohnt. Eine freiwillige Nachschau bzw. Durchsuchung an der Wohnadresse sowie an einer weiteren Örtlichkeit wurde durchgeführt. Dabei konnte eine kleine Menge an Suchtmittel, unzählige Suchtmittelutensilien, Verpackungsmaterialien und eine Schreckschusswaffe vorgefunden und sichergestellt werden.

Annäherungs- und Betretungsverbot

Über den 19-Jährigen wurde ein vorläufiges Annäherungs- und Betretungsverbot samt vorläufigem Waffenverbot verhängt.