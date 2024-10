In Bosnien und Herzegowina verstarb ein 16-jähriges Mädchen in der Universitätsklinik in Sarajevo (KCUS) nach einer Zahnbehandlung. Nach derzeitigen Informationen habe das Mädchen zuvor über Zahnschmerzen geklagt. Sie suchte gemeinsam mit ihren Eltern einen Arzt auf und der Zahn wurde ihr in weiterer Folge gezogen.

Schon bald danach kam es zu Komplikationen und der Gesundheitszustand der 16-Jährigen habe sich rapide verschlechtert. Laut Medienberichten wurde sie anschließend in die Universitätsklinik eingeliefert, wo sie kurze Zeit später an einer Blutvergiftung verstarb.

Das Mädchen kam in die Universitätsklinik in Sarajevo © IMAGO / Copyright: Xmuamerx Via Imago-im

Ermittlungen

Die Staatsanwaltschaft habe bereits eine Untersuchung eingeleitet, um die Umstände zu klären, die zum Tod der 16-Jährigen geführt haben. „Wir haben den Fall aufgenommen und es werden alle Umstände des Todesfalls untersucht“, sagte Azra Bavčić, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, gegenüber dem bosnischen Nachrichtenportal Klix.