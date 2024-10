Die britische humanitäre Organisation „No Name Kitchen“ (NKK) erhebt schwere Vorwürfe gegen die kroatische Polizei. Grenzpolizisten sollen Migranten in Kroatien, die von Bosnien kommend in die EU gelangen wollten, Kleidung, Mobiltelefone und Pässe abgenommen und anschließend verbrannt haben. Danach sollen die nackten Flüchtlinge an die Grenze gefahren und zurück nach Bosnien gedrängt worden sein. NKK legte dafür Beweise vor, die der Guardian exklusiv veröffentlichte.