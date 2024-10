Während eines heftigen Sturms an der kroatischen Küste wurde am Donnerstag gegen 17 Uhr die Leiche eines 71-jährigen Mannes am „Havajska plaža“ Strand auf Verudela in Pula gefunden. Der Leiter der Feuerwehr, Dino Kozlevac, und der Sprecher der Polizeibehörde, Alen Pačić, bestätigten gegenüber kroatischen Medien den Fund des Toten.

Die Leiche wurde zur Autopsie in die Pathologieabteilung des Krankenhauses Pula gebracht. Derzeit laufen die polizeilichen Untersuchungen zur Todesursache. Nach den bisherigen Erkenntnissen gebe es keine Hinweise darauf, dass der Tod die Folge einer Straftat sei, teilt die Polizei mit. Auch ob es sich um einen Unfall im Zusammenhang mit dem stürmischen Wetter handelt, ist noch nicht geklärt.