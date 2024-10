Unglaublicher Fund in einem Fünfer-BMW. Zollbeamte der mobilen Einheit verhinderten in Zusammenarbeit mit Polizeibeamten aus Dubrovnik den Versuch, 63.665 Tabletten illegal auf EU-Gebiet einzuführen. Im Rahmen verstärkter Überwachungsmaßnahmen an den EU-Außengrenzen kontrollierten die Beamten am Donnerstag einen Pkw mit kosovarischen Kennzeichen, Fahrer und Beifahrer waren Staatsangehörige des Kosovo.

Bei der Überprüfung des Fahrzeugs wurde unter der Kunststoffabdeckung am Unterboden schwarzes Material entdeckt, das ursprünglich nicht Teil des Fahrzeugs sein konnte. „Bei der weiteren Untersuchung wurde festgestellt, dass sich zwischen dem Fahrgestell des Fahrzeugs und dem Motor schwarze PVC-Beutel befanden, die mit einer großen Anzahl von Packungen mit Tabletten gefüllt waren“, teilt die Polizei mit.

Betäubungs- und Suchtmittel

Auf Anordnung des Bezirksgerichts wurde die komplette Durchsuchung des Fahrzeugs in Zusammenarbeit mit Polizeibeamten der Kriminalpolizei Dubrovnik-Neretva angeordnet. Dabei wurden insgesamt 63.665 Tabletten gefunden. Diese waren im Motorraum, in den Hohlräumen innerhalb der vorderen und hinteren Stoßstangen, in den Kotflügeln und in der mit einer Plastikfolie abgedeckten Karosserie des Fahrzeugs versteckt.

„Die Tabletten enthielten Wirkstoffe, die in der Liste der Betäubungsmittel, psychotropen Stoffe und Pflanzen aufgeführt werden und aus denen Betäubungs- und Suchtmittel gewonnen werden können“, teilt die Polizei mit.