„Hey ich verkaufe meine Tickets, weil ich leider nicht hingehen kann. Bei Interesse gern PN.“ So oder so ähnlich findet man auf den Social Media-Kanälen bei Konzertveranstaltern oder Sportevents immer wieder Kommentare von vermeintlichen Nutzerinnen, die ihre Karten loswerden wollen. Aber Achtung! Das ist in den meisten Fällen Fake, wie auch Antenne-Kärnten-Morgenshow-Moderator Ben Maruschek am eigenen Leib erfahren musste.

Denn die Maschen und Tricks der Internetbetrüger werden immer dreister und „echter“. Antenne und Kleine Zeitung berichten fast wöchentlich über irgendwelche Enkeltricks oder Lovescamfälle, bei denen Kärntnerinnen und Kärntner oft hunderte oder gar tausende Euro verlieren. Nun ist auch der bekannte Radiomoderator auf den Betrug hereingefallen, und zwar mit KAC-Karten, die er online von einem „Fan“ kaufen wollte.

100 Euro für Fake-Tickets

Unter einem offiziellen Posting des KAC bot eine gewisse „Janine Bömser“ in den Kommentaren Tickets an, die Maruschek ihr abkaufen wollte. Er hat ihr eine private Nachricht geschrieben, dass er die Tickets gerne kaufen würde. „Janine“ hat auch gleich geantwortet und gesagt, wie viel sie für die Tickets haben möchte. Der Moderator hat daraufhin insgesamt 100 Euro per Paypal überwiesen, die Tickets aber nie erhalten.

Die Antenne Kärnten habe dann bei KAC-Sprecher Hannes Biedermann nachgefragt, ob ihnen das Problem bekannt sei und wie sie dagegen vorgehen würden. Beim KAC schaue man extra am Spieltag nochmal ganz genau hin und lösche Beiträge auch händisch. Aber am Ende würden die Betrüger immer wieder eine andere Masche finden, um Opfern das Geld aus der Tasche zu ziehen.