Ein 81-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach Land stieß bereits im Dezember des letzten Jahres im Internet auf eine Werbung für eine gewinnbringende Anlage von Kryptowährung. Er überwies wenige hundert Euro, wobei ihm innerhalb von vier Wochen eine Vervierfachung als Gewinn versprochen wurde.

Nachdem er den Betrag nicht erhalten hatte, machte er im Internet eine Firma ausfindig, die ihm helfen sollte, das Geld zu erhalten. Nun wurden ihm zusätzlich mehrere 10.000 Euro Gewinn versprochen, wenn er noch einmal einen Betrag von wenigen 1.000 Euro überweist. Diesem kam er erneut nach – wieder erhielt er kein Geld.

Noch größerer Gewinn

Schließlich meldete sich der „Firmenchef“ persönlich, der ihm versprach, wenn er nochmal ein paar Tausender überweist, bekäme er sogar mehrere 100.000 Euro. Der 81-Jährige überwies abermals – eine Geldauszahlung unterblieb.

Nun reichte es dem Pensionisten und er erstattete vergangenen Mittwoch Anzeige bei der Polizei. Bei der Einvernahme wurde er von den Ermittlern ausdrücklich darauf hingewiesen, keinen weiteren Kontakt zu suchen und kein Geld mehr zu überweisen.

Erneut in Falle getappt

Doch schon am Freitag kam der Mann erneut zur Dienststelle und zeigte an, dass eine Frau via Messenger Kontakt mit ihm aufnahm. Sie habe ihm versprochen, dass sie ihm das Geld wiederbeschaffen könnte. Dazu installierte der Mann eine Software auf seinem Mobiltelefon. Daraufhin wurden von seinem Konto erneut mehrere 1000 Euro abgebucht. Der Gesamtschaden beläuft sich mittlerweile auf mehrere Tausend Euro.

Weitere Ermittlungen sind erforderlich. Nach Abschluss wird Anzeige erstattet.