Am Sonntag ist es in Ferlach zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizeiinspektion in Ferlach auf Anfrage der Kleinen Zeitung bestätigt, verunglückte dabei ein Motorradlenker tödlich. Derzeit gibt es noch keine näheren Informationen zur Unfallursache oder zum Hergang: „Die Erhebungen sind derzeit noch im Laufen“, so die Polizei.