Einsatz für die Bergrettung im Oberen Drautal: „Wir wurden am Samstag über Umwege alarmiert, ein älteres Ehepaar geriet am Berg wegen des Schnees in Panik“, erklärt Heinz Taurer, Ortsstellenleiter der Bergrettung Oberes Drautal gegenüber der Kleinen Zeitung.

Bergung via Hubschrauber

Die beiden Personen im Alter von 70 Jahren sollen laut Bergrettung aus Wien stammen, sie bewirtschaften eine Hütte. Taurer: „Wegen des Schneefalls sind sie in Panik geraten, sie waren überfordert und haben um Hilfe gebeten.“ Zwar sei die Schneehöhe vor Ort „nur“ auf rund 30 Zentimeter zu schätzen, doch die Windverfrachtungen dürften ein Problem gewesen sein.

Weil die beiden zu Rettenden körperlich wohlauf und sicher untergebracht waren und eine Telefonverbindung bestand, entschied sich die Bergrettung für eine Bergung erst am Sonntag. „Am Samstag gab es kein Flugwetter, am Sonntag konnte der Polizeihubschrauber Libelle schließlich zu ihnen fliegen.“ So wurde das Ehepaar von den Bergrettern zuerst geborgen, anschließend wurde in einem weiteren Flug noch deren Auto ins Tal geflogen.