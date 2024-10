In einem Einfamilienhaus im Bezirk Spittal/Drau kam es am Samstag gegen 8 Uhr zu einem Streit zwischen einem 23-jährigen Mann und seinem 57-jährigen Vater. Dabei drohte er seinem Vater, dass er ihn umbringen würde, beschädigte Teile des Hausinventars und stach mit einem Messer den Reifen am Pkw des Vaters auf.

Beim Eintreffen der Polizei wurde der 23-Jährige auch gegenüber die einschreitenden Beamten aggressiv und wurde festgenommen. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot, sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wird nach Abschluss weiterer Erhebungen zur Anzeige gebracht.