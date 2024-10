Fünf Verletzte, vier schwer beschädigte Pkw und ein totes Pferd. Die folgenschwere Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitag auf der B 83 in Lind ob Velden ereignete. Für die eintreffenden Einsatzkräfte bot sich ein schrecklicher Anblick, berichtet Abteilungsinspektor Christian Lepuschitz von der Polizeiinspektion in Velden: „Der Unfall hat sich gegen 20.10 Uhr ereignet. Ein Fahrzeug stand etwa 15 Meter entfernt von der Straße auf einer Wiese. 50 Meter weiter entfernt ein zweites und zwei weitere Pkw waren sogar 300 Meter weit vom eigentlichen Unfallort entfernt. Alle Pkw waren stark beschädigt.“

Pferd war sofort tot

Fünf Insassen der Fahrzeuge mussten von Notärzten versorgt werden. „Sie wurden anschließend ins LKH Villach gebracht. Wie durch ein Wunder war aber keiner der Unfallbeteiligten schwer verletzt“, sagt Lepuschitz. Das Pferd hatte allerdings keine Chance, es verendete an Ort und Stelle: „Das Tier geriet zwischen zwei der Fahrzeuge, die gerade aus unterschiedlichen Richtungen kamen und wurde bei der Kollision regelrecht zerteilt.“ Ein furchtbarer Anblick, wie ihm seine diensthabenden Kollegen schilderten.

Losgerissen

Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand weiterer Ermittlungen: „Nach derzeitigem Stand ist das Pferd ausgerissen. Der Besitzer hat es einer anderen Person anvertraut. Das Pferd war hinter einer Umzäunung, hat sich losgerissen, lief davon und sprang über den Zaun auf die Straße. Dort geriet es genau zwischen die zwei Fahrzeuge“, sagt Lepuschitz. Man gehe derzeit von Fahrlässigkeit als Unfallursache aus.