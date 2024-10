Folgenschwerer Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen am Freitag kurz nach 20 Uhr in Lind ob Velden. Wie die Polizei mitteilte, sollen vier Fahrzeuge mit einem Pferd kollidiert sein, das durch den Unfall verendete. Direkt neben dem toten Tier befand sich ein Pkw mit seitlicher Beschädigung. 50 Meter vor der Unfallstelle fanden die Beamten einen stark beschädigten Pkw 15 Meter tiefer liegend in der angrenzenden Wiese vor.

300 Meter nach dem Unfallort befanden sich zwei weitere Fahrzeuge, die stark beschädigt waren. Nach ersten Erhebungen dürften alle vier Fahrzeuge an der Unfallörtlichkeit mit dem Pferd kollidiert sein. Insgesamt wurden fünf erwachsene Personen unbestimmten Grades verletzt und ins LKH Villach gebracht. Das verendete Tier wurde von der Freiwilligen Feuerwehr von der Straße entfernt. Weitere Erhebungen zum genauen Unfallhergang laufen.