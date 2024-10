Es war ein echtes Himmelspektakel, das in der Nacht von 10. auf 11. Mai auch in Kärnten und Osttirol zu beobachten war. Seltene Polarlichter färbten den Himmel über weiten Teilen Österreichs bunt. Gibt es an diesem Wochenende eine „Neuauflage“ des Spektakels? Laut Österreichischer Unwetterzentrale (UWZ) stehen die Chancen dafür gut. Michele Salmi, Meteorologe bei UBIMET, erklärt, dass derzeit gleich zwei kräftige Sonnenstürme auf dem Weg zur Erde sind. „Der erste erreicht uns in diesen Stunden, am heutigen 4. Oktober. Der zweite, deutlich kräftiger, wird für den Samstagabend und die Nacht auf Sonntag erwartet“, so Salmi am Freitag. Die Sonne sei aktuell am Höhepunkt ihres etwa zehnjährigen Zyklus und daher besonders aktiv.

Stufe 3 von 5

Die Prognose der geomagnetischen Aktivität bleibe laut dem amerikanischen Dienst NOAA (Weltraumwetterprognosezentrum der Wetter- und Ozeanografiebehörde) bis Sonntag durchgehend hoch mit Stufe 3 von maximal 5. Kurzzeitig könnte aber dieser Wert deutlich übertroffen werden bzw. kurzfristig nach oben korrigiert. Dies gelte vor allem für die Nacht auf Sonntag.

Eine weitere wichtige Rolle werde aber das Wetter spielen. Gibt es überhaupt freie Sicht auf mögliche Polarlichter? In der Nacht auf Sonntag gibt es die besseren Chancen im Westen Österreichs. Gegen Sonntagmorgen soll es dann auch im südlichen Bergland Auflockerungen geben. Salmi: „Neue Sonneneruptionen sind in den kommenden Stunden nicht ausgeschlossen und könnten die Polarlichter-Aktivität unter Umständen bis in die neue Woche verlängern.“