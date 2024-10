54-Jähriger nach Alko-Unfall im Krankenhaus. Was war geschehen? Ein 68-jähriger Fußgänger aus Völkermarkt machte am Samstag gegen 23 Uhr auf einem Gehweg in Völkermarkt einen Spaziergang mit seinem Hund - diesen führte er an einer Leine.

Sturz nach Überholmanöver

Der nachkommende 54-jährige Mann aus Völkermarkt wollte mit seinem E-Scooter den Fußgänger rechts überholen und übersah dabei die Hundeleine, wodurch der 54-Jährige zu Sturz kam und unbestimmten Grades verletzt wurde.

Die Rettung brachte den Mann nach Erstversorgung ins Klinikum Klagenfurt - ein Alkotest beim 54-Jährigen verlief positiv. Der Fußgänger und sein Hund blieben bei dem Unfall unverletzt.