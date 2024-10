Eine 45-jährige Steirerin und ihre zwölf und 16 Jahre alten Kinder sind am Montag von der Alpinrettung von Pontebba im norditalienischen Friaul Julisch Venetien mit einem Hubschrauber in Sicherheit gebracht worden. Sie steckten in dichtem Nebel auf 2000 Meter Höhe am Rosskofel (Monte Cavallo di Pontebba) nahe Pontebba fest, wie die Retter berichteten.

Nachdem der Notruf gegen 14.30 Uhr eingegangen war, nutzten die Retter am späten Nachmittag ein kurzes Zeitfenster mit guter Sicht, um die Österreicher zu lokalisieren. Ein Hubschrauber erreichte die drei Personen und nahm sie an Bord. Mutter und Kinder wurden unverletzt nach Pontebba gebracht.

Die Familie war vom Kärntner Nassfeld auf den Rosskofel aufgestiegen.