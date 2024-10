Was 2007 als grenzüberschreitender Zusammenschluss von Industrie-, Handwerks- und Wirtschaftskammern begann, entwickelt sich zu einer gewichtigen EU-Makroregion. Das betonten am Dienstag die Unternehmervertreter aus vier Ländern bei der 13. Präsidentenkonferenz vom New Alpe Adria Network (NAAN) in Klagenfurt. Mit der kroatischen Handwerkskammer wurde das bereits 10. Mitglied begrüßt. Insgesamt zählt man damit rund eine Million Mitgliedsbetriebe.

„Im Frühjahr 2025 werden wir bei einem Auftritt in Brüssel unser Netzwerk mit einem gemeinsamen Positionspapier präsentieren“, sagte Jürgen Mandl, Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten und NAAN-Vorsitzender. Ziel sei unter anderem auf EU-Ebene offiziell anerkannt zu werden, um überregionale Projekte zusammen umsetzen zu können.

Luka Filippi (Handelskammer Bozen), Alesandro Tollon (Handelskammer Udine), Antonio Paoletti (Handelskammer Venezia Giulia und Gorizia), Karl Hartlieb (ICS Steiermark), Jürgen Mandl (Wirtschaftskammer Kärnten), Violeta Jelić (kroatische Handwerkskammer) und Mitja Gorenšček (slowenischen Wirtschaftskammer) © WKK/Daniel Waschnig

Nachtsperre soll gelockert werden

Ausgearbeitet wurde auch eine gemeinsame Botschaft an die künftige Bundesregierung in Wien. „Ab dem 1. Januar beginnt die Generalsanierung der Luegbrücke in Tirol. Diese Maßnahme ist der erste Teil eines Plans zur Modernisierung der Brennerautobahn A 13. Die Erneuerung verschiedener Brücken wird uns dann zwanzig Jahre lang beschäftigen“, schilderte Antonio Paoletti, Präsident der Handelskammer Friaul-Julisch Venetien, den Anlass. Bereits in der Vorwoche sorgte eine Baustelle mit kilometerlangen Staus für einen Vorgeschmack.

Mit Blick auf die zusätzlich mit Tauernautobahn und Tauerntunnel parallel auf Straße und Schiene stattfindenden Sanierungen ergänzte Mandl: „Die gesamte Nord-Süd-Achse ist betroffen. Es wird zwangsläufig zu extremen Behinderungen führen, nicht nur im Warenverkehr, sondern auch im Tourismus.“

Der Appell: Die Arbeiten auf der Brenner- und Tauernstrecke sollen termingerecht abgeschlossen werden. Um die Belastung auf den Ausweichrouten zu mindern und die Verkehrsdurchlässigkeit zu erhöhen, wird zudem gefordert, das Nachtfahrverbot für Lkw zu lockern.