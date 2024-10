Ein Unfall mit Fahrerflucht könnte jetzt geklärt sein. Wie berichtet, war in der Nacht auf Freitag ein Pkw-Lenker in der Ossiacherzeile in Villach vor der Polizei davongerast, nachdem er mit dem Auto bei Rotlicht über eine Kreuzung gefahren war. Als die Streife den Wagen anhalten wollte, setzte der Lenker seine Fahrt fort, bog in die Seebacher Allee ein und verlor schließlich die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Pkw prallte in einen Zaun der Rohrkaserne. Zwei Insassen flüchteten daraufhin zu Fuß vor der Polizei. Ein 14-jähriger Beifahrer aus dem Bezirk Feldkirchen konnte von den Polizisten angehalten werden. Im Auto wurde dann auch noch ein 13-jähriger Beifahrer aus Villach entdeckt. Von dem Lenker fehlte zunächst jede Spur.

Am Sonntag bestätigte die Pressestelle der Landespolizeidirektion, dass ein erst 15-Jähriger aus Villach im Verdacht steht, den Wagen in der Nacht auf Freitag gelenkt zu haben. „Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen“, so die Polizei.