Technischer Alarm Sonntagfrüh für die Freiwilligen Feuerwehren Althofen und Meiselding: Es war kurz vor 7.30 Uhr, als auf der Friesacher Straße (B 317) auf Höhe Unterbergen ein Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam. Der Wagen stürzte in der Folge rund 15 Meter über eine steile Böschung, informiert die FF Althofen auf ihrer Facebook-Seite. Der Pkw überschlug sich mehrmals und kam auf dem Dach zum Liegen.

Selbstständig befreit

Der Lenker konnte sich laut Feuerwehr selbstständig aus dem Wagen befreien. Nach ärztlicher Erstversorgung wurde er mit der Rettung in ein Spital eingeliefert. Die Feuerwehrleute stellten den Brandschutz sicher und banden die ausgetretenen Flüssigkeiten.

Weitere Unfälle

In Kärnten ereigneten sich am Sonntag zwei ähnliche Unfälle. Im Lavanttal überschlug sich ein alkoholisierter 17-Jähriger mit seinem Wagen und ging anschließend heim. In Mörtschach wurde ein ebenfalls 17-Jähriger bei einem Unfall in seinem Pkw eingeklemmt. Er war von der Straße abgekommen und hatte sich mehrmals überschlagen.