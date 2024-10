Alarm für vier Feuerwehren in der Nacht auf Sonntag in Mörtschach, Oberkärnten. Es war kurz nach 2 Uhr, als ein 17 Jahre alter Pkw-Lenker aus dem Bezirk Spittal an der Drau aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Wagen von der B 107 abkam. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals.

Notarzt im Einsatz

Der Lenker wurde dabei im Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mittels Bergeschere befreit werden. Der 17-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit schweren Verletzungen von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Großkirchheim, Heiligenblut, Mörtschach und Winklern/Mölltal.

Rund eine Stunde später ereignete sich im Lavanttal ein ähnlicher Unfall. Ein 17-jähriger alkoholisierter Probeführerscheinbesitzer war mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und hatte sich mehrfach überschlagen. Der junge Mann ging dann ohne die Einsatzkräfte zu verständigen, heim.