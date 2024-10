Noch immer haben Betrüger in Kärnten mit einem „altbewährten“ Trick Erfolg. Sie geben sich als Polizisten aus und versetzen meist ältere Menschen in Angst und Panik. So wurde dieses Mal einer 95 Jahre alten Villacherin erzählt, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und in Untersuchungshaft sitze. Wenn eine Kaution bezahlt wird, kann sie freikommen.

Gemeinsam mit einer Freundin fuhr die Frau zur Bank und behob mehrere Zehntausend Euro. Das Geld wurde in der Villacher Ossiacher Zeile gemeinsam mit Goldschmuck einem Mann übergeben. Während des Zeitraumes durfte die 95-Jährige das Telefongespräch nicht auflegen, weil dieses für das vorgegaukelte Gerichtsverfahren aufgezeichnet werden müsse. Weitere Ermittlungen werden vom Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Villach geführt.