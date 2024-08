Telefonbetrug ist ein skrupelloses Geschäft, das gezielt menschliche Schwächen ausnutzt. Die Anrufe passieren nicht spontan und zufällig, sondern dahinter steckt eine gut organisierte kriminelle Struktur, die auf Arbeitsteilung und präziser Koordination beruht. Während die Opfer um ihre Ersparnisse gebracht werden, verdienen die Drahtzieher Millionen und führen ein luxuriöses Leben. Die hinter den Betrügereien stehenden Familienclans verfügen über ein meist internationales Netzwerk von Hunderten von Verwandten und Bekannten, wie das deutsche Medium „Spiegel TV“ in der Podcast-Reihe „Im Verhör: Schockanrufe“ aufzeigt. Die familiären Bindungen nutzen sie, um Loyalität und Diskretion zu gewährleisten. Die Clans operieren in verschiedenen Ländern, was Ermittler vor besondere Herausforderungen stellt. Ein Blick hinter die Kulissen der kriminellen Maschinerie des Telefonbetrugs.