Es ist schockierend: Eine alleinstehende Pensionistin aus Wien hat falschen Polizisten die Rekordsumme von 1,5 Millionen Euro in bar übergeben. Da ihre Ersparnisse auf den Konten wegen eines Betrugs in Gefahr seien, würden Kriminalbeamte diese abholen und in Sicherheit bringen, gaukelten die Betrüger der 82-Jährigen vor. Ein Pensionist aus Klagenfurt übergab falschen Polizisten Gold im Wert von 760.000 Euro. Er wurde mit dem klassischen Sohn-Trick hereingelegt. Warum fallen täglich Menschen auf diese hinterhältigen Betrügereien herein? Und warum schweigen die meisten Opfer?