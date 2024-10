Ein Unbekannter war schneller als die Polizei erlaubt - und zwar beim Davonrennen. Die Polizei sucht nach einem flüchtigen Lenker, der nach einer Verfolgungsjagd in Villach einen Unfall verursacht hat. Beim Autofahrer könnte es sich um einen Jugendlichen handeln. Er lief vor den Polizeibeamten davon. Seine Beifahrer waren erst 13 und 14 Jahre alt. In einer ersten Aussendung der Polizei hieß es irrtümlich, der Lenker sei erst 14 Jahre alt und er sei bereits ausgeforscht worden.

Kontrolle verloren

Nun stellt sich die Situation aber anders dar: Am Donnerstag gegen 23.30 Uhr wurde von der Polizeistreife ein Pkw in der Ossiacherzeile in Villach wahrgenommen, weil der Lenker mit seinem Auto bei Rotlicht über eine Kreuzung fuhr. Es wurde sogleich die Verfolgung mit Blaulicht aufgenommen und versucht, den Lenker des Pkw zum Anhalten zu bewegen. Der Unbekannte setzte aber seine Fahrt fort, bog in die Seebacher Allee nach rechts ein und wollte anschließend in die Kasernengasse fahren. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und krachte mit dem Auto in den Zaun der Rohrkaserne. Erst dann kam der Pkw zum Stillstand.

Zu Fuß

Sofort sprangen der Fahrzeuglenker und sein Beifahrer aus dem Auto und liefen davon. „Der Beifahrer, ein 14-jähriger Bursche aus dem Bezirk Feldkichen, konnte aber nach kurzer Flucht angehalten werden“, heißt es von der Polizei. Dem derzeit unbekannten Lenker gelang allerdings die Flucht.

Bei der Durchsuchung des Wagens entdeckten die Polizeibeamten noch einen weiteren Burschen. Dabei handelt es sich um einen erst 13-jährigen Villacher. Verletzt wurde bei der Kollision zum Glück niemand. Wer der Lenker war, weiß die Polizei noch nicht. „Denn der 13-Jährige und der 14-Jährige sagen nichts“, berichtet Polizeisprecher Mario Nemetz.

Fest steht aber, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichentafeln gestohlen waren. „Die Ausforschung des Lenkers sowie die Klärung der Besitzverhältnisse des Pkw sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen“, berichtet die Polizei.

Der Fall erinnert an einen 14-jährigen Schüler, der im Sommer in Ossiach mit einem Auto 140 km/h gefahren ist. Er wurde erst vor etwa eineinhalb Wochen zu drei Monaten Haft verurteilt.