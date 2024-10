Hoffentlich ist das kein neuer, gefährlicher Trend. Erst vor eineinhalb Wochen wurde ein 14-jähriger Schüler verurteilt, weil er mit einem Auto mit bis zu 140 km/h durch Ossiach gerast ist. Jetzt wurde wieder ein 14-Jähriger bei einer illegalen Autofahrt erwischt. Der Teenager versuchte am Donnerstag vergebens vor der Polizei zu flüchten.

Kurz vor 23.30 Uhr wurde von einer Polizeistreife ein PKW in der Ossiacherzeile in Villach wahrgenommen, weil der Lenker mit dem Wagen bei Rotlicht eine Kreuzung überfuhr. „Es wurde sogleich die Verfolgung mit Blaulicht aufgenommen und versucht den Lenker des PKW zum Anhalten zu bewegen“, heißt es von der Polizei. Was die Beamten zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten: Der Lenker des Autos war erst 14 Jahre alt.

Weitergefahren

Der Teenager fuhr der Polizei davon, bog nach rechts ein und wollte anschließend in die Kasernengasse in Villach einbiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr in den Zaun der Rohrkaserne. In der Folge kam das Auto zum Stillstand. Danach sprangen der Fahrzeuglenker und sein Beifahrer „aus dem Fahrzeug und wollten zu Fuß zur Flucht ansetzen“, berichtet die Polizei. Daran konnten aber sowohl der 14-jährige Lenker als auch der 15-jährige Beifahrer aus Villach gehindert werden.

Das Wichtigste: Verletzt wurde bei der Kollision niemand. Es entstand lediglich geringfügiger Sachschaden. Der Fahrzeuglenker stammt aus Feldkirchen. Genauso wie jener 14-jährige Bursche, der vor Kurzem zu drei Monaten bedingter Haft verurteilt worden ist, weil er ebenfalls mit einem Auto einen Unfall gebaut hat.

Wem gehört der Wagen?

Der Bursche, der jetzt erwischt wurde, muss der Polizei noch einige Fragen beantworten. Zum Beispiel, wie er an das Auto gekommen ist. „Die Klärung der Besitzverhältnisse ist Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen“, heißt es. Fest steht, dass die Kennzeichen gestohlen waren. Der 14-Jähriger und sein Beifahrer werden bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.