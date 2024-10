Banger Anruf einer Villacherin bei der Polizei in der Nacht: Die 30-jährige Villacherin erstattete in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 3.56 Uhr die Anzeige, dass ihr 37-jähriger Lebensgefährte durchdrehe und die Wohnung in einem Mehrparteienhaus im Stadtgebiet von Villach demoliere.

Widerstand bei Festnahme

Beim Eintreffen der Beamten verhielt sich der Beschuldigte gegenüber den Beamten äußerst renitent und aggressiv, sodass er infolge, nach mehrmaliger Abmahnung, sein Verhalten einzustellen, festgenommen werden musste – dem versuchte er sich mit massiver Gegenwehr und Körperkraft zu widersetzen. Nach der Festnahme wurde er ins Polizeianhaltezentrum Villach eingeliefert.

Die einschreitenden Polizeibeamten wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. In der Wohnung konnten einige Beschädigungen, die der Beschuldigte verursacht hatte, festgestellt werden. Der Mann wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.