Ein Monat (!) nachdem öffentlich bekannt wurde, dass das Trinkwasser in der Stadt Klagenfurt verschmutzt ist, haben wieder alle rund 100.000 Bewohner sauberes Wasser. Am Freitag konnte auch für die Stadtteile Waidmannsdorf, Feschnig und St. Martin – hier leben insgesamt rund 20.000 Menschen – Entwarnung gegeben werden. Das hat Erwin Smolle, Vorstand der für die Wasserversorgung zuständigen Stadtwerke Klagenfurt, am Freitag bei einer Pressekonferenz bekanntgegeben. Eine genaue Übersicht über die jüngste Entwicklung gibt es auf der Homepage der Stadtwerke.

Damit kann in der gesamten Landeshauptstadt das Wasser nach einer vorherigen kurzen Spülung wieder ohne Abkochen getrunken werden. Zweitwohnbesitzer und Urlaubsrückkehrer (also dort wo das Wasser schon länger nicht in Verwendung war) sollen das Wasser rund drei Minuten ausrinnen lassen.

Hausbrunnen oder Hydrant?

Die Ursache für das Desaster, das europaweit für Aufsehen gesorgt hat, ist nach wie vor unklar. Derzeit gehen die Verantwortlichen von zwei möglichen Varianten aus: Die Verunreinigung, also die Fäkalbakterien sind, über einen der 1550 Hydranten in das rund 900 Kilometer lange Leitungsnetz gelangt. Etwa durch ein unsachgemäßes Anschließen eines Kanalspülwagens. Die andere Quelle für die Verunreinigung könnte, entgegen bisherigen Annahmen, einer der wohl hunderten Hausbrunnen im Stadtgebiet sein. Rund 500 solcher Anlagen sind der Stadt bekannt. Exakte Zahlen gibt es keine, weil für Hausbrunnen keine Meldepflicht besteht.

Seinen Ausgang genommen hat das Problem in einem Klagenfurter Kindergarten. Am 18. September war das Ergebnis einer von neun Routineproben des Trinkwassers in Klagenfurt mit Enterokokken verunreinigt. Das Unheil nahm seinen Lauf. Die Chronologie lesen Sie hier.