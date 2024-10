Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat erstmals in ihrer Geschichte eine Frau als Chefin. Tina Frimmel-Hesse (50) ist ab 1. November mit der Leitung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt beauftragt worden. Das hat das Justizministerium am Freitag in einer Aussendung bestätigt.

Frimmel-Hesse begann mit ihrer Gerichtslaufbahn vor 24 Jahren, seit dem Jahr 2003 ist sie als Staatsanwältin in Klagenfurt tätig. Seit vielen Jahren ist sie, gemeinsam mit Staatsanwalt Markus Kitz, Sprecherin der Strafverfolgungsbehörde. Im Jahr 2000 wurde sie Erste Staatsanwältin und damit Stellvertreterin ihre Vorgängers Josef Haißl. Seit 1. August dieses Jahres, mit der Pensionierung Haißl, leitet die Kärntnerin die Staatsanwaltschaft bereits interimistisch. In dem Bewerbungsverfahren, das im April dieses Jahres begonnen hat, hat sich Frimmel-Hesse gegen zwei Mitbewerber durchgesetzt.