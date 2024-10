Schwerer Arbeitsunfall im Bezirk St. Veit: Ein 70-jähriger Mann war am Freitagvormittag um 9.22 Uhr damit beschäftigt, Holzbretter an der Untersicht des Carports seines Eigenheimes in der Marktgemeinde Eberstein anzuschrauben. Dabei lehnte er sich über eine dort befindliche Betonplattform, stürzte infolge über eine fünf Meter hohe Wand und rutschte anschließend noch 20 Meter über steil abfallendes Gelände.

Mann schwer verletzt

Der Mann wurde dabei schwer verletzt. Sein 37-jähriger Sohn war auch vor Ort und setzte die Rettungskette in Gang. Der 70-Jährige wurde nach Erstversorgung vor Ort und einer Seilbergung aufgrund der Steilheit des Geländes mit dem Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.