Drei Freunde und eine gemeinsame Idee – das macht zusammen einen genialen künstlerisch-kulinarischen Abend. Theaterdirektor Martin Kušej, Verleger-Gastrosoph Lojze Wieser und Tschebull-Wirt Hannes Tschemernjak rufen am 14. November zur ersten „Culinaire L‘Evrope - Gans fantastique“ in den Gasthof Tschebull an den Kärntner Faaker See. Die kulinarische Event-Idee, mit der man in den letzten Jahren an Dutzenden Themenabenden im Wiener Burgtheater begeisterte, feiert im Tschebull ihre Tournee-Premiere und soll bald europaweit fortgesetzt werden.

Kušej und Wieser inszenieren rund um ein opulentes Gansl-Dinner den literarischen Rahmen, erzählen gemeinsam mit Schauspielerin Christine Lasta und Akkordeonist Nikola Djorić von den Reisen der Wildgänse und längst vergessenen Gaumenfreuden. Wirt Hannes Tschemernjak und Sohn Peter Heider servieren Gansl-Klassiker von Gansl-Ritschert über Gansl-Leberkäs bis hin zum klassischen Gansl und grasten die komplette Alpe-Adria-Region nach den besten Spezialitäten ab. Die Gansl-Salami mit Fenchel und die Mortadella mit Nelkenpfeffer-Aroma kommen aus Palmanova, die Gansl-Kutteln werden nach einem alten Triestiner Rezept zubereitet, das Meersalz kommt aus Piran, das Maroni-Bier aus Kaltenhausen, Weine liefert Freund Marco Felluga aus Gradisca.

Das siebengängige Menü mit Aperitif und Weinbegleitung am 14. November mit Beginn um 18 Uhr kostet 148 Euro. Reservierungen unter office@tschebull.cc oder unter +43 664 88397786.