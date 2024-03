Kärntner des Tages

And the Oscar goes to . . . Hannes Tschemernjak

Porträt. Hannes Tschemernjak kocht heuer wieder bei den Oscars in Los Angeles an der Seite von Wolfgang Puck. Daheim im „Tschebull“ am Faaker See ist er ein Hüter der „Alpe Adria Cuisine“.